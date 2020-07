Basket: Torino, Ergin Ataman entra nella società, ancora in attesa di capire il destino tra Serie A e A2

Colpo di scena a Torino: Ergin Ataman entra nella società piemontese, il cui attuale presidente è Stefano Sardara, già al comando della Dinamo Sassari, in attesa di chiarire il destino del club. Ancora incerta, infatti, la collocazione tra Serie A e A2: con Cremona che ha messo nero su bianco l’irreperibilità delle adeguate garanzie economiche per il massimo campionato e Pistoia già riposizionata in quello cadetto, molto è nelle mani della Virtus Roma.

Ataman, già in Italia come allenatore di Siena nel periodo 2001-2003 e della Fortitudo Bologna per un breve tratto dell’annata 2006-2007, è attualmente in sella all’Anadolu Efes Istanbul, e ci rimarrà anche con la nuova evoluzione della situazione. La cordata turca che fa capo al suo nome è legata all’agenzia Possible, già conosciuta per detenere la rappresentanza di Cedi Osman, Furkan Korkmaz (entrambi in NBA) e Birkan Batuk (Besiktas), della nazionale turca Cansu Koksal, del coach di volley Giovanni Guidetti, dei calciatori Nuri Sahin e Yusuf Yazici. A presiedere la Possible è Okan Kan Yantir, nominato dallo stesso Ataman nella conferenza stampa (virtuale) con cui è stato presentato il progetto. Se sarà A2, la proprietà verrà divisa con Sardara, altrimenti quest’ultimo dovrà defilarsi.

L’ex allenatore della selezione nazionale turca ha affermato di voler iniziare un percorso di tre anni nel quale l’idea è di portare Torino in Eurolega. Avverte, però, che non sarà facile costruire subito una squadra per vincere, considerati anche i tempi molto stretti. L’idea sarebbe quella, però sempre, come afferma Sardara, all’interno di una politica dei piccoli passi, di mantenere dei rapporti di buon livello con FCA (che, del resto, aveva già sponsorizzato con la Fiat l’Auxilium Torino, poi fallita per via della gestione scellerata dei Forni).

Credit: Ciamillo