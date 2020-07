Basket, NBA 2020: Marco Belinelli alla ripresa avrà sulla maglia la scritta uguaglianza in italiano

Negli Stati Uniti la situazione non è ancora del tutto sotto controllo, con i contagi che continuano a susseguirsi. Ad Orlando arriverà però la ripresa per l’NBA dal 31 luglio, nella bolla creata a Disney World. Tra i più attesi anche Marco Belinelli, uno dei tre italiani presenti nel massimo campionato americano di basket.

L’azzurro ha rivelato a Repubblica: “Non mi è mai passato per la testa di non venire ad Orlando. Durante il periodo marzo-maggio ero convinto che la stagione non sarebbe ripartita, ma c’è sempre stato qualcosa a tener viva la speranza. L’Nba è una potenza incredibile, ci sono tantissimi soldi in ballo. E ora siamo qua. Sto bene, contento di essere arrivato finalmente nella bolla, non ero mai stato a Disneyland. Non ho ancora visto niente, siamo partiti alle 2 da San Antonio. Test, tamponi, e poi subito in camera. Ho una bella vista, gran caldo, grande umidità. Tutto sta filando come mi aspettavo. Il braccialetto ce l’hanno dato subito ieri, lo usiamo in hotel e negli spazi in cui possiamo stare. È dotato di un chip, apre le porte automaticamente, ci permette di non toccare maniglie e di pagare pranzi e cene. Ci sono il simbolo degli Spurs, il mio nome e poi Topolino, che è il padrone di casa qui. L’anello anti-Covid, ti permette di monitorare la temperatura corporea e di avvertirti ai primi eventuali sintomi. Tanti altri giocatori lo portano, alcuni non lo portano. Io sì, non ho da nascondere nulla”.

Poi una scelta particolare per la scritta dietro la maglia: “Sulla maglia avrò la scritta “Uguaglianza”, in italiano. È una parola importante e attuale. Nel mondo succedono cose belle e cose terribili, è giusto farsi sentire”.

Il sogno, nonostante il contratto in scadenza, è quello di restare negli USA: “Credo di avere nelle gambe altri due anni importanti in Nba. Penso e voglio sperare che il mio mondo sia ancora quello americano”.

Foto: Lapresse