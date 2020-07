Calendario Playoff Serie C 2020: date, programma, orari. In palio l’ultima promozione

Giovedì 9 luglio andrà in scena il primo turno della fase nazionale dei playoff promozione per quanto riguarda la Serie C di calcio. Il torneo che mette in palio l’ultimo posto per la prossima Serie B sta per entrare nel vivo.

Gli accoppiamenti, sorteggiati oggi a Firenze nella sede della Lega Pro, sono i seguenti: Monopoli-Ternana, Juventus U23-Padova, Carpi-Alessandria, Renate-Novara, Potenza-Triestina. Si giocheranno partite secche da dentro o fuori. Le cinque vincitrici accederanno al prossimo turno a cui sono già qualificate Carrarese, Padova, Bari. Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari dei playoff di Serie C. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Eleven Sports.

Loading...

Loading...

CALENDARIO PLAYOFF SERIE C (PRIMO TURNO FASE NAZIONALE): DATE, PROGRAMMA, ORARI

TUTTI GLI ORARI SONO ANCORA DA DEFINIRE:

GIOVEDÌ 9 LUGLIO:

Monopoli-Ternana

Juventus U23-Padova

Carpi-Alessandri

Renate-Novara

Potenza-Triestina

COME VEDERE I PLAYOFF DI SERIE C IN DIRETTA TV E STREAMING:

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Eleven Sports.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse