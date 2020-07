Basket, Ingus Jakovics firmerà un biennale con Varese

Ingus Jakovics era stato una delle note liete della stagione dell’Openjobmetis Varese. La guardia lettone, alla sua prima annata tra le file del glorioso sodalizio, si era resa protagonista di un campionato da quasi dieci punti di media (9,8) in 18 minuti di impiego. Inoltre, Jakovics era andato in doppia cifra in ben undici delle venti partite disputate. Le ottime prestazioni, a quanto pare, gli sono valse il rinnovo con il sodalizio allenato da coach Attilio Caja.

Secondo quanto riportato da Sportando, il giocatore firmerà un biennale con il team lombardo. Il rinnovo di Jakovics va così ad aggiungersi ad altre importanti operazioni di mercato fatte da Varese quali la firma di Luis Scola e quella ormai prossima di Toney Duglas. Un mercato sicuramente importante quello dei dieci volte campioni d’Italia, nonostante il mancato rinnovo di Matteo Tambone, che fa si che l’Openjobmetis possa guardare alla prossima stagione con rinnovata fiducia e con l’obiettivo concreto di tornare ai playoff.

Foto: Ciamillo