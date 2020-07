Basket femminile: mercato di Serie A1 in subbuglio. Fagbenle a Venezia, Williams a Bologna, tanti movimenti interessanti

Con l’inizio di luglio, è letteralmente esploso il mercato della Serie A1 che porterà verso la stagione 2020-2021, teoricamente con 16 squadre anche se, all’atto pratico, ciò è tutto da verificare in attesa di capire i segnali da alcune città (a Torino soltanto ieri ci sono stati i primi movimenti, con conferma dello sponsor, mentre da Palermo, dopo il grido d’allarme delle scorse settimane, non giungono notizie).

In particolare, sono Venezia e Virtus Bologna a muoversi con grande impatto. La Reyer, in particolare, si prende Temi Fagbenle, uno dei colpi più importanti di quest’estate. Parte fissa della Nazionale britannica e arrivata in WNBA insieme a Cecilia Zandalasini con le Minnesota Lynx, l’ala ventisettenne conferma l’intenzione del club lagunare di puntare su un blocco straniero particolarmente forte, anche per la necessità di rimpiazzare due elementi non da poco come Jolene Anderson e Anete Steinberga (di Anderson, però, ne è arrivata un’altra, Yvonne).

Loading...

Loading...

Per le V nere, invece, il terzo arrivo, e primo straniero, è quello di Brooque Williams, un’abitudinaria del campionato italiano, dal momento che la si è potuta apprezzare con Battipaglia prima e Geas Sesto San Giovanni poi. Guardia di 175 cm, ha chiuso l’ultima stagione a 16.7 punti di media.

Altri movimenti di particolare interesse a San Martino di Lupari, dove dopo la conferma di Giulia Ciavarella arriva anche la canadese Abigail Fogg, già parte della selezione nazionale del suo Paese. Arriva dal BEAC Ujbuda, in Ungheria. Comincia anche il mercato di Empoli, che preleva da Lucca l’esperta Ashley Ravelli, mentre arriva in A1 Giulia Ianezic, che approda a Broni per completare ulteriormente il reparto delle esterne del club neroverde.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo