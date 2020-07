Basket, Ettore Messina: “I nuovi arrivati sono tutti giocatori che sanno vincere”

L’Olimpia Milano ha rivoluzionato il suo roster durante questa sessione di mercato. Il sodalizio meneghino ha messo le mani su diversi grandi nomi del basket europeo, tra cui Malcolm Delaney, Kyle Hines e il veterano azzurro Gigi Datome. Della campagna acquisti della sua squadra, e di molto altro, ha parlato il coach dei milanesi, Ettore Messina, in un’intervista a La Repubblica.

“Sono tutti giocatori che hanno vinto e sanno vincere” – dice Messina riferendosi ai nuovi arrivati – “Se poi anche Delaney dovesse presentarsi in ritiro fuori forma, come qualcuno l’anno scorso, allora salgo sul Duomo e mi butto dalla Madonnina“. L’ex allenatore di Virtus, Treviso, e CSKA, successivamente, ha risposto a una domanda sull’età media avanzata dei nuovi arrivati: “Sono solo quattro su cinque i giocatori che potremmo definire “vecchi”. E nessuno di loro presenta segni di cedimento. Sarà compito dei giovani, ad ogni modo, essere le gambe dei veterani lungo la stagione. Sarà importante preservare Sergio Rodriguez per i match più importanti“.

Messina, però, ha avuto modo anche di parlare di un giovane come Davide Moretti, figlio di Paolo, il quale durante la sua militanza alla Virtus è stato allenato proprio dall’attuale coach di Milano, grande speranza del basket azzurro giunta all’ombra del Duomo dopo anni passati al college negli USA. Queste le parole di Messina su Moretti: “Mi sento molto responsabile nei confronti di Paolo Moretti e di sua moglie. Sono convinto che Davide possa fare già molto bene in campionato, ma ho qualche dubbio sul rendimento che potrà avere in Eurolega. Milano è un posto difficile per i giocatori, però il ragazzo ha anche grandi qualità mentali“.



Foto: Ciamillo