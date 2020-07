Basket, colpo Fortitudo: arriva Ethan Happ

Secondo quanto riporta Sportando, la Fortitudo Bologna ha raggiunto l’accordo con uno dei giocatori rivelazione dello scorso campionato, vuol dire quell’Ethan Happ che con la maglia di Cremona era stato autore di una striscia di quattordici partite giocate a livelli incredibili. Il lungo proveniente dai Wisconsin Badgers, infatti, aveva fatto registrare delle medie veramente notevoli: 18 punti e 9 rimbalzi di media a partita. Cifre che raramente si vedono da queste parti e che avevano fatto di lui uno dei pezzi più pregiati di questo mercato.

La Fortitudo, che da quest’anno giocherà anche sul fronte Basketball Champions League, col suo arrivo fa un netto salto di qualità ed è da considerarsi, ormai, come una delle outsider più pericolose per quelle che sono le tre grandi favorite per la corsa al prossimo scudetto, vale a dire Milano, Venezia e gli acerrimi rivali della Virtus Bologna. Dopo quasi vent’anni, dunque, c’è la possibilità di assistere al derby di Basket City anche durante i playoff.

Credit: Ciamillo