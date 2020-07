Baseball: anche il Nettuno 2 si ritira dal campionato, potrebbe subentrare il 1945

Altro scossone per il baseball italiano. Dopo i calendari fatti, il campionato designato a 7 squadre, arriva anche il ritiro del Nettuno 2 dalla Serie A1, il che ridurrebbe al momento a sei le compagini impegnate nella massima serie.

Difficile capire, a questo punto, cosa realmente accadrà alla massima serie: potrebbe rimanere effettivamente a sei, e a quel punto ci sarebbe ancora altro lavoro da fare, oppure, e questa è l’ipotesi su cui punterebbe baseball.it, c’è alla finestra il Nettuno BC 1945, che quest’anno sarebbe in procinto di disputare l’A2 con una squadra di primo piano per la categoria.

Loading...

Loading...

Se non si dovessero risolvere le cose, la città forse più di ogni altra legata al baseball potrebbe per la prima volta rimanere senza una squadra in A1 a giocare allo Steno Borghese.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cctm / Shutterstock.com