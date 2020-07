Baseball, Serie A1 2020: riparte il campionato, Bologna in campo contro Godo

Torna finalmente la Serie A1 di baseball, con il massimo campionato del batti e corri che prenderà il via proprio questa sera con i primi tre confronti della stagione, in una formula per forza di cose rivoluzionata, e con ben tre match a settimana per ogni squadra.

A difendere il titolo dello scorso anno sarà la Unipolsai Fortitudo Bologna, che allo Stadio Gianni Falchi ospiterà Godo, per un derby dell’Emilia-Romagna che vede favorita la formazione di casa, seppur con una rosa molto diversa rispetto alla passata stagione, senza l’olandese John Polonius, tra gli eroi del titolo europeo conquistato poco più di un anno fa.

A contendere lo scettro alla squadra del manager Daniele Frignani sarà verosimilmente San Marino, che esordirà contro Macerata, squadra che potrebbe rivelarsi come sorpresa del torneo, complici gli acquisti effettuati in primavera, specie dall’estero.

A chiudere il programma invece lo scontro tra ParmaClima e Collecchio, allo Stadio Cavalli della città ducale, per una sfida da non fallire, al fine di iniziare nel migliore dei modi il campionato.

Foto: FIBS