Atletica, Marcell Jacobs corre 10.21 a Rieti. Bene Luca Lai in Svizzera, Erika Furlani salta 1.94

Marcell Jacobs ha incominciato la sua stagione all’aperto dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia. Il velocista ha corso i 100 metri a Rieti in 10.21 (+1.1 m/s di vento a favore), migliorando di un centesimo quanto fatto vedere in batteria. L’italo-americano ha dovuto fare i conti con la torrida temperatura dello Stadio Guidobaldi (32 °C) e può ritenersi relativamente soddisfatto del suo tempo, arrivato dopo uno stop così prolungato.

L’azzurro, capace di un personale di 10.03, deve ancora aggiustare la partenza ma il finale sembra abbastanza buono. Nella località laziale è da segnalare anche l’11.45 di Gloria Hooper sui 100 metri dove ha battuto l’ostacolista Luminosa Bogliolo (11.74, migliorato il personale di 14 centesimi). Sempre a Rieti, ritorno in gara di Mario Lambrughi dopo dieci mesi: il 28enne lombardo ha corso i 400 metri ostacoli in 49.99 (a un secondo esatto da quanto fatto su questa pista nel 2018). Molto interessante la prestazione di Erika Furlani nel salto in alto: 1.94, misura che non saltava da due anni. La figlia d’arte ha provato anche 1.96 ma non è riuscita a superare l’asticella. Suo fratello Mattia ha timbrato un eccellente 2.08, il 15enne ha siglato la miglior prestazione italiana cadetti.

Loading...

Loading...

Buona giornata per Luca Lai che ha fatto il suo esordio sui 100 metri a Bulle (Svizzera): il velocista ha corso 10.22 in finale con vento a favore (+2.0 m/s), migliorando così di due centesimi il suo personale risalente al 2018. Il 28enne sardo ha concluso in seconda posizione alle spalle dello svizzero Silvan Wicki (10.11), da segnalare anche il 10.32 fatto registrare in batteria (+1.9 m/s): questo risultato gli permette di salire al dodicesimo posto nella lista all-time nazionale della distanza.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA LEGGERA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: COLOMBO/FIDAL