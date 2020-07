Atletica, il sabato della rinascita: Rieti-Vittorio Veneto, i big dell’Italia all’assalto. Tortu, Tamberi, Re, Iapichino

Sabato 4 luglio sarà la giornata della resurrezione per l’atletica leggera dopo quattro mesi di sosta forzata dovuta alla pandemia. Saranno tantissimi gli azzurri impegnati sull’asse Rieti-Vittorio Veneto, ci aspetta una giornata davvero rovente con quasi tutte le stelle del nostro movimento pronte a regalarae grandissime emozioni.

RIETI – Allo Stadio Guidobaldi andrà in scena la seconda edizione della Fastweb Cup. La copertura in streaming sarà vastissima (atletica.tv, sprintnews.it, pagina Facebook di Fastweb). Riflettori puntati sul debutto stagionale di Filippo Tortu, il primatista italiano dei 100 metri (9.99 due anni fa) non corre all’aperto dai Mondiali conclusi in settima posizione lo scorso ottobre. Il brianzolo sarà impegnato in batteria alle ore 17.05 e poi alle ore 18.27 in finale, sperando che non piova (le previsioni meteo non sono clementi). Tortu ha corso in 9.97 lo scorso anno in questo impianto, approfittando però di una folata di vento favorevole (+2.4 m/s). L’azzurro correrà in quinta corsia, con al fianco i due sprinter internazionali annunciati dagli organizzatori: in quarta il ghanese Sean Safo-Antwi, personale da 10.14 nel 2014, 10.18 lo scorso anno, e in sesta il ceco Jan Veleba, velocista da 10.16 nella passata stagione, con lui anche Roberto Rigali, Antonio Infantino, Chituru Ali e Andrea Federici.

Gianmarco Tamberi salterà invece a partire dalle ore 19.00, non avrà concorrenza di livello e farà praticamente gara da solo in una pedana dove volò a 2.36 metri nel 2016. Il ribattezzato Halfshave è reduce dal 2.30 saltato domenica scorsa ad Ancona, il marchigiano vuole andare oltre quell’asticella come traspare dalle dichiarazioni della vigilia rilasciate alla Fidal: “Sono carico, martedì e mercoledì ho dato due esami universitari, diritto pubblico ed economia industriale (30 con lode e 30), quindi adesso sono completamente dentro il mood gara, mi sento più leggero: non di peso, anche se sono sceso a 80,8. Salterò con rincorsa completa. Obiettivo? Essere primo nelle graduatorie mondiali, da solo!”.

Davide Re, primatista nazionale sui 400 metri, si cimenterà su 100 e 200 metri: l’obiettivo è quello di velocizzarsi per il ligure, cercherà di migliorare il personale di 20.90 sul mezzo giro di pista affiancato da Antonio Infantino, Lorenzo Benati e Diego Pettorossi. Non finisce qui perché ci saranno anche Mariabenedicta Chigbolu (200 metri), Luminosa Bogliolo (100 ostacoli), Ayomide Folorunso (400 ostacoli o 200), Andrew Howe (al ritorno nel salto in lungo), Carolina Visca (tiro del giavellotto).

VITTORIO VENETO – Alle ore 17.30 riflettori puntati su Larissa Iapichino, figlia di Fiona May impegnata nel salto in lungo: la toscana cercherà di piazzare subito una zampata delle sue. Presente anche Fausto Desalu sui 200 metri, occhio anche a Marco Lingua nel lancio del martello.

Foto: COLOMBO/FIDAL