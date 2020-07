Atletica, Filippo Tortu: “Entro la fine dell’anno l’obiettivo è raggiungere Lemaitre”

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato Filippo Tortu: lo sprinter azzurro ha fatto il punto della situazione alla vigilia dell’odierno Meeting di Rieti, con un sogno che comunque non pare poter essere realizzato già questa sera, quello di battere il crono sui 100 di Lemaitre, 9″92.

Sulla gara di Rieti: “E’ una bella pista, scorre rapida sotto i piedi. Anche lo stadio è posizionato nel posto giusto. Ci torno sempre volentieri, peccato non ci sia il pubblico. Correre senza un avversario al fianco sarebbe stato brutto, quasi deprimente. Sono contento di questa svolta. Speriamo vada sempre meglio“.

Svelato il sogno per il 2020: “Sarà una stagione strana, senza grandi appuntamenti. E allora il mio obiettivo si concentrerà sui tempi. Posso e devo migliorarmi, punto a limare un po’ di centesimi. Non aspettatevi miracoli già a Rieti, comunque entro la fine dell’anno l’obiettivo è raggiungere il francese Christophe Lemaitre con il suo 9″92“.

Tortu svela anche i particolari sui quali sta lavorando per migliorarsi: “Soprattutto sulla partenza e nella fase successiva. Spinte e appoggi. Con mio padre ci siamo concentrati su questo: ci vorranno un po’ di gare per trovare il giusto assetto, ma la via è questa. Siamo fiduciosi“.

Foto: FIDAL Colombo