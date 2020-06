Volley, Alessia Gennari: “Busto Arsizio è casa mia, si riparte quasi da zero. Sogno Tokyo in azzurro”

E’ stata Alessia Gennari, da Reggio Emilia, classe 1991, schiaccitrice-ricevitrice della Unet E-Work Busto Arsizio, la protagonista della terza puntata di Volley2U, format settimanale in onda il mercoledì, alle 19.15, in diretta, con i protagonisti della pallavolo italiana e internazionale, su Sport2U, OA Sport, OA Plus e rispettivi canali social.

Ecco qualche anticipazione della chiacchierata, mentre sotto trovate poi il video completo dell’intervista di quaranta minuti: «Mi sto godendo gli ultimi giorni di vacanza, anche se dal punto di vista fisico in realtà non ci siamo mai fermati. Dal 6 luglio comincia il ritiro, mi spaventa un po’ il caldo perché mai abbiamo iniziato così presto, ma ci adegueremo. L’ultima annata è stata bellissima per la nostra squadra, anche se purtroppo non si è potuta concludere. Ora dobbiamo accantonare quella stagione, portandoci dietro il ricordo, perché adesso tante cose sono già cambiate, in primis la squadra. Un ridimensionamento, seppur piccolo, c’è stato per la Unet, ma io per diversi ragioni sono rimasta perché a Busto mi trovo benissimo sotto ogni punto di vista, perché il mio percorso qui non lo sento ancora terminato, anzi, faccio fatica a vedermi altrove in questo momento e perché l’anno prossimo sarà importante anche in chiave Nazionale e non vedo un altro posto, se non qui, per esprimermi al meglio del potenziale. A proposito di azzurro, nel 2018 dovetti rinunciare alla convocazione di Mazzanti, nell’anno del Mondiale poi concluso in gloria, per questioni legate ai miei infortuni, consecutivi, che mi hanno sempre portato sotto i ferri: successivamente è stato un continuo rincorrere per recuperare la condizione migliore e allora ho dovuto ascoltare il mio corpo e pensare che forse era il caso di prendermi una pausa. Ora la continuità è stata ritrovata, proprio con Busto, mi sento pronta a rimettermi in gioco, con coach Mazzanti ho parlato più volte, il mio amore per la Nazionale non è svanito di un millimetro. Vedremo quali saranno le sue scelte. Piccinini? In palestra porta tanto dal punto di vista tecnico, di esperienza ed eleganza, anche. Io sono un’attaccante, sì, ma amo lavorare in difesa, è un fondamentale in cui mi sento a mio agio».

ECCO LA CHIACCHIERATA INTEGRALE A SPORT2U DI ALESSIA GENNARI





