Calcio, stangata del giudice sportivo a Milan Skriniar: tre giornate di stop

Dopo l’espulsione di ieri sera, arriva la stangata del Giudice Sportivo della Serie A di calcio, che squalifica per tre giornate il difensore dell’Inter Milan Skriniar: una è stata comminata per il doppio giallo ricevuto, le altre due sono arrivate per un’offesa all’arbitro ed una bestemmia proferita al momento del provvedimento.

Fermato per un turno anche Antonio Conte, che ieri ha ricevuto la quinta ammonizione e salterà un turno, stop anche pr il sampdoriano Jankto: questi provvedimenti si aggiungono a quelli comminati nei giorni scorsi con le squalifiche per un turno a De Paul (Udinese), Faraoni (Verona), Iacoponi (Parma), Danilo (Juventus) e Chiesa (Fiorentina).

Loading...

Loading...

Due turni era stati comminati a Caceres (Fiorentina), ed una giornata di stop era arrivata anche per il tecnico della stessa Fiorentina, Beppe Iachini.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse