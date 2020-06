Tour de France 2020: i convocati della Lotto Soudal. Tris per le tappe con Ewan, Gilbert e Wellens

Una grossa mancanza, quella di un uomo di classifica, in grado di battagliare sulle grandi montagne. La Lotto Soudal ha posto rimedio però con un tris di capitani davvero super in vista del Tour de France 2020 che scatterà il prossimo 29 agosto da Nizza. La compagine belga ha infatti già annunciato nei giorni scorsi i convocati per la Grande Boucle.

Un velocista eccezionale come Caleb Ewan farebbe gola a tutte le compagini: per lui nel 2019 tre affermazioni in Francia con la ciliegina sulla torta della volata sui Campi Elisi. Poi due tra i più forti belgi in circolazione: Philippe Gilbert, a caccia ancora di trionfi nonostante l’età, e Tim Wellens, che nelle tappe mosse può esaltarsi. Da non dimenticare anche John Degenkolb, neo acquisto di classe.

Loading...

Loading...

Il commento del team manager John Lelangue: “Quest’anno ci sono meno opportunità per gli sprinter, ma le ruote veloci potranno giocarsi alcune belle tappe. Abbiamo fiducia in Caleb, che è è uno dei corridori più veloci del mondo. Abbiamo anche John Degenkolb che rappresenta una carta altrettanto importante da giocare e, soprattutto, abbiamo stipulato chiari accordi all’interno del team”.

Convocati Lotto Soudal Tour de France 2020

Jasper De Buyst

Steff Cras

John Degenkolb

Caleb Ewan

Thomas De Gendt

Philippe Gilbert

Roger Kluge

Tim Wellens

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse