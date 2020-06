Tennis, si aggiunge un torneo nel calendario WTA: si giocherà a Praga dal 10 agosto

Si aggiunge un torneo nel calendario WTA, il massimo circuito di tennis femminile. Nella settimana del 10-16 agosto non era prevista alcuna manifestazione, si pensava che quei giorni servissero per trasferirsi da Palermo (dove il Circus ripartirà il 3 agosto dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia) al Nordamerica e invece è stato aggiunto il WTA di Praga, sulla terra rossa della capitale ceca. La kermesse, originariamente prevista dal 27 aprile al 2 maggio, occuperà la finestra che doveva essere dedicata alla Rogers Cup e avrà un montepremi di 225mila dollari, si giocherà a porte parzialmente aperte (circa 2000 unità sugli spalti del TK Sparta Praha). La campionessa in carica è la mancina svizzera Jil Teichmann.

Foto: Lapresse