Tennis, Novak Djokovic oggi annuncerà l’esito dei test a cui si è sottoposto

Sono ore di attesa quelle che riguardano il n.1 del mondo del tennis Novak Djokovic. Il serbo è finito nell’occhio del ciclone per i casi positivi che sono emersi nel corso dell’Adria Tour, mini-circuito di tennis promosso da lui stesso e dal proprio entourage. La notizia del contagio del bulgaro Grigor Dimitrov è stata seguita dalle positività del croato Borna Coric e del serbo Viktor Troicki, tenendo conto dei tennisti.

E il campione nativo di Belgrado? Come riferiscono i media locali, Novak si è sottoposto ieri al test per il Covid-19, così come tutta la sua famiglia, dopo aver rifiutato di farlo a Zara (Croazia) domenica, dicendo di non avere alcun sintomo. Una decisione, anche questa, che ha alimentato non poche polemiche e dunque quest’oggi ci dovrebbe essere l’annuncio sui riscontri dei controlli a cui il n.1 ATP si è sottoposto.

Le stilettate sono arrivate da nomi illustri, come lo scozzese Andy Murray (“E’ una brutta immagine per il tennis“) e l’australiano Nick Kyrgios (“Organizzare quell’esibizione è stata un’idea idiota), ma c’è anche chi come il francese Richard Gasquet ha preso le difese del serbo, ritenendo che le vere responsabilità siano da ricondurre alla politica e non certo ai giocatori.

Foto: LaPresse