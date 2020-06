Tennis, Nick Kyrgios accusa Novak Djokovic: “Quanto di stupido ho fatto in passato è niente rispetto a questo”

Novak Djokovic nell’occhio del ciclone. Il n.1 del mondo deve fare i conti con le conseguenze di quanto è accaduto nell’Adria Tour, mini-circuito ideato dallo stesso Nole e dal proprio entourage, cancellato per via dei casi positivi emersi dopo la seconda tappa di Zara (Croazia). E’ chiaro che i contagi di Djokovic, di Grigor Dimitrov, di Borna Coric e di Viktor Troicki (tra i giocatori) hanno posto l’accento su una manifestazione gestita non nella maniera migliore. Il mancato rispetto di misure preventive è stata la causa scatenante del “disastro”, oltre a un agire poco ortodosso anche dei protagonisti in campo.

Il campione nativo di Belgrado, in questo senso, è stato accusato da più parti, anche da tanti colleghi, per il suo comportamento un po’ incoerente, a detta dei critici. Tra coloro che non hanno risparmiato parole piuttosto incisive c’è l’australiano Nick Kyrgios. L’aussie non è certo un modello da questo punto di vista, ricordando il suo modo di giocare sin troppo sopra le righe a volte. Attuale n.40 del mondo, Kyrgios dunque si è voluto togliere qualche sassolino: “Le mie preghiere per tutti i giocatori che hanno contratto il coronavirus. Non ditemi adesso che ciò che ho fatto in passato sia stato irresponsabile o stupido. Questo li batte tutti“, il tweet di Nick, corredando il messaggio al video della festa notturna a cui hanno preso parte Djokovic e gli altri giocatori dell’Adria Tour.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse