Niccolò Zanardi dedica un pensiero al papà: “Questa mano non la lascio, anche oggi un piccolo passo avanti”

La storia di Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena. sta tenendo con il fiato sospeso tutti. La vita del campione nostrano è appesa a un filo, dopo l’incidente del 19 giugno. In questo momento, l’equipe medica ha comunicato che sia necessaria almeno una decina di giorni prima di poter fare uscire il paziente dal coma farmacologico indotto e procedere a una più accurata valutazione dei danni neurologici.

Attesa dunque per capire come dover procedere nei confronti di un paziente così eccellente. Una dura prova per la famiglia di Alex, che però sta affrontando con grande coraggio una situazione estremamente complicata. Il figlio di Zanardi, il 22enne Niccolò, ha trascorso un’altra giornata al fianco del papà e dopo aver dedicato un post su Instagram con scritto: “Forza papà, ti aspetto. Torna presto“, ha aggiunto una nuova foto sui social, nella quale tiene la mano di Alex sul letto dell’ospedale: “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti“, il messaggio del giovane.

Foto: LaPresse