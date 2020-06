Tennis: Fabio Fognini torna ad allenarsi con Flavia Pennetta a 28 giorni dall’intervento

Era il 30 maggio, l’Italia stava uscendo pian piano dal lockdown e Fabio Fognini aveva preso un’importante decisione: quella di operarsi ad entrambe le caviglie, sfruttando anche la sosta forzata nel calendario del tennis mondiale per tornare al top in vista soprattutto della prossima stagione. Intervento perfettamente riuscito, tanti giorni di riabilitazione e oggi i primi passi in campo.

Come annunciato dal ligure, infatti, 28 giorni dopo sono ripartiti i veri e propri allenamenti: sul suo profilo Instagram ha postato un video con alcuni scambi con sua moglie Flavia Pennetta.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse