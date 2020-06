Tennis, Donna Vekic difende Novak Djokovic: “Non è colpa sua e del tennis. Gente senza restrizioni in Serbia e Croazia”

La polemica per il mondo del tennis al momento è senza fine. Ciò che è accaduto all’Adria Tour, con le diverse positività al Covid-19 tra le quali quella del numero uno al mondo Novak Djokovic, continua a far discutere. In tanti attaccano il serbo, alcuni colleghi però provano anche a difenderlo.

Tra questi c’è Donna Vekic, che in quel di Zara era scesa in campo contro Olga Danilovic. Le sue parole: “La situazione è molto complicata, ma sono molto dispiaciuta per Djokovic, perché la sua idea era bellissima. È difficile dare un giudizio, perché in Serbia e in Croazia la persone non stanno più seguendo alcuna restrizione: sono tutti ammassati nei club e nei ristoranti, non è una situazione legata soltanto al tennis. Mi spiace molto che l’Adria Tour sia finito così, perché Djokovic ha fatto un grandissimo lavoro portando tutti quei grandi giocatori in Croazia per un torneo di beneficenza. Aveva soltanto intenzioni positive”.

Foto: Rena Schild / Shutterstock.com