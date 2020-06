Tennis, Dominic Thiem sottoposto a tre controlli nell’ultima settimana: esito negativo per l’austriaco

Non vi sono dubbi che l’austriaco Dominic Thiem (n.3 del circuito ATP) sia stato fortunato nell’intricata vicenda legata all’Adria Tour 2020. Il mini-circuito di tennis, ideato dal n.1 del mondo Novak Djokovic a cui ha preso parte Thiem (aggiudicandosi la prima tappa a Belgrado), è stato condizionato dai casi positivi di alcuni giocatori e tecnici: il bulgaro Grigor Dimitrov e il croato Borna Coric per fare dei nomi. Per questo, la finale di Zara (Croazia) non si è tenuta e sulla continuazione della kermesse c’è un grande punto interrogativo.

Dal canto suo Dominic, stacanovista come al solito, ha preso parte anche all’UTS 2020, altra esibizione a tappe che si terrà per altri tre weekend in terra francese. Il n.3 del mondo, come confermato dal proprio manager, si è sottoposto a ben tre test in quest’ultima settimana proprio per verificare se anche lui potesse aver contratto il virus. Gli esiti sono stati negativi e indubbiamente il finalista degli Australian Open 2020 può tirare un sospiro di sollievo.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse