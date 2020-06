Tennis, Campionati Italiani 2020: Paolini vince in rimonta contro Paoletti. Rubini e Brancaccio ai quarti

Si sono appena conclusi i match degli ottavi di finale femminile dei Campionati Italiani di tennis in corso di svolgimento a Todi. Ad aprire la giornata la netta vittoria di Stefania Rubini che ha superato 2-0 (6-2 6-0) Bianca Turati. La numero 307 del ranking Wta ha trionfato in poco meno di 1h20′ dominando per larghi tratti la gara.

Vittoria decisamente contro pronostico quella della 25enne Nicole Fossa Huergo che ha sconfitto 2-0 (7-6(5) 6-4) Jessica Pieri (n. 312 ranking Wta). La numero 907 del mondo ha lottato come una leonessa conquistando il primo set al tie-break e il secondo strappando il servizio all’avversaria nel nono game.

Loading...

Loading...

Nuria Brancaccio si è liberata facilmente della 17enne Eleonora Alvisi con il punteggio di 2-0 (6-3 6-1). La favoritissima alla vittoria finale dei Campionati Italiani femminili di tennis, Jasmine Paolini, ha sofferto tremendamente contro la giovanissima Matilde Paoletti. La numero 95 del mondo ha perso il primo set concedendo il break decisivo nel nono game. Nel secondo parziale è accaduto qualcosa di incredibile. La 17enne è stata capace di piazzare tre break, salendo sul 5-1, servendo per il match. Il braccio di Paoletti, però, ha cominciato a tremare e la più esperta Paolini è stata bravissima a ribaltare la situazione, vincendo al tie-break. Nel match tie-break la tennista toscana è riuscita a ritrovare il proprio gioco vincendo 10-6

RISULTATI 25 GIUNO TABELLONE FEMMINILE CAMPIONATI ITALIANI 2020

Rubini-Turati 6-2 6-0

Fossa-Pieri 7-6(5) 6-4

Brancaccio-Alvisi 6-3 6-1

Paolini-Paoletti 4-6 7-6(4) 10-6

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock