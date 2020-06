Tennis, Campionati Austriaci 2020: Dominic Thiem accede alla finale. Domani sfiderà David Pichler

Continua il tour de force sui campi da tennis per Dominic Thiem, che oggi è tornato in campo a Vienna per disputare la sfida valida per i Campionati austriaci di tennis contro Dennis Novak, che metteva in palio un posto per la finale di domani, alla quale era già qualificato David Pichler. Thiem ha vinto per 7-6 (8) 6-4 in un’ora e 37 minuti di gioco.

Nel primo set, durato un’ora, Thiem ha dovuto subito annullare una palla break in apertura, poi però, in un infinito ottavo game, alla quarta occasione ha centrato il break, salendo 5-3 ed andando a servire per il set. Novak però ha operato l’immediato controbreak e nell’undicesimo game ha mancato l’occasione per andare sul 6-5 e servire per il set. Al tie break Thiem ha sprecato quattro set point consecutivi, facendosi rimontare dal 6-2 e dovendo poi annullare la palla set a Novak. Thiem alla sesta occasione ha chiuso sul 10-8.

La seconda partita ha visto ancora Thiem rischiare subito, risalendo dallo 0-40 nel corso del secondo gioco, poi è stato Novak a dover annullare una palla break nel terzo game. Fino al 4-4 non ci sono stati altri sussulti, poi ai vantaggi del nono gioco Thiem ha strappato la battuta all’avversario andando poi a chiudere agevolmente sul 6-4 al primo match point.

Foto: LaPresse