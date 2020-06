Tennis, Adria Tour 2020: Andrey Rublev può raggiungere Novak Djokovic in finale a Zara

Seconda giornata della tappa di Zara (alias Zadar), in Croazia, per l’Adria Tour 2020. La prima ha già sancito un verdetto: Novak Djokovic è in finale, e non fallisce dunque quell’appuntamento che gli era invece sfuggito a Belgrado a causa della sconfitta con il connazionale Filip Krajinovic.

Alla luce di quanto emerso nelle prime due giornate (la sconfitta del tedesco Alexander Zverev contro il serbo Danilo Petrovic e l’abbandono in corso d’opera del bulgaro Grigor Dimitrov), il protagonista principale potrebbe diventare, assieme al numero 1 del mondo, un uomo che arriva dalla Russia. Andrey Rublev, infatti, si è dimostrato particolarmente vivo nelle due uscite di ieri, candidandosi a essere l’altro finalista di questo secondo fine settimana in territorio balcanico.

Prima, però, dovrà battere proprio Zverev, e c’è da scommettere che non voleranno esattamente carezze sul campo tra i due. Il match sarà anche, per distacco, quello più interessante di giornata, almeno fino all’ultimo atto della sera. Prima, infatti, il croato Borna Coric incontrerà il serbo Pedja Krstin, sostituto di Dimitrov, mentre in seguito Djokovic affronterà Nino Serdarusic. Marin Cilic, invece, dovrà fare una certa attenzione e non distrarsi, visto quel che è riuscito a fare ieri Petrovic.

Più che per la seconda tappa, i pensieri sono per quel che si riuscirà (o non si riuscirà) a fare con la terza, che è in questo momento senza una location e che non sembra di molto facile organizzazione ogni giorno che passa, dopo che il Montenegro ha declinato l’organizzazione e la Slovenia non l’ha voluta.

Foto: LaPresse