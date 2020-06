Taekwondo: World Taekwondo sale in classe A2 nel ranking internazionale delle Governance

Il taekwondo internazionale compie un altro importante passo avanti a livello globale. Come riporta il sito della Federazione Italiana infatti, World Taekwondo è stata ufficialmente promossa nella classe A2 del ranking relativo alle “Governance” planetaria a seguito della decisione dell’ASOIF (Associazione Federazioni Internazionali delle Olimpiadi Estive).

Un risultato eccezionale che premia e certifica l’eccellente lavoro svolto dal presidente Chungwon Choue e dai suoi collaboratori nell’ultimo quadriennio: WT infatti è passata da 83 a 140 punti di valutazione.

Loading...

Loading...

Soddisfatto della cosa è anche il presidente nostrano Angelo Cito il quale ha dichiarato: “Con grande entusiasmo accettiamo come “Integrity & Ethics Committee” (Comitato all’interno della Federazione deputato all’integrità e all’etica, ndr) l’invito del Presidente WT Chungwon Choue a proseguire con ancora maggiore impegno il lavoro già intrapreso al fine di portare la WT in classe A insieme ai colossi dello sport. Come Presidente Fita mi congratulo col Presidente Choue per il traguardo raggiunto e con l’ ASOIF e il suo presidente Francesco Ricci Bitti per il grande sostegno dato al Taekwondo.”

Qui sotto il progresso visibile e tradotto in numeri, mediante la spiegazione di una tabella

Sezioni 2016-17 2017-18 2019-20 Trasparenza 14 21 34 Integrità 11 21 23 Democrazia 21 21 27 Sviluppo 18 25 30 Meccanismi di Controllo 19 20 26 TOTALE (IF Group) 83 (C) 108 (B) 140 (A2)

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITA