Super Rugby: i Crusaders battono i Chiefs sotto la pioggia

Seconda vittoria in altrettanti match per i Crusaders, che questa mattina hanno superato di misura i Chiefs di Warren Gatland, ma lo fanno dopo aver dominato gran parte del match. Solo negli ultimi 20 minuti, infatti, i Chiefs rientrano pericolosamente in gioco, ma manca la zampata decisiva per ribaltare un risultato compromesso nella prima parte della partita.

Sotto la pioggia battente di Christchurch le due squadre faticano a imporre un gioco offensivo pericoloso e nel primo quarto di gara è solo un piazzato di Richie Mo’unga all’11’ a smuovere il tabellino. Al 24′ Damian McKenzie impatta il risultato e si deve aspettare oltre la mezz’ora di gioco, esattamente il 34′, per vedere la prima meta. È Will Jordan a segnare la meta che manda i Crusaders al riposo avanti 10-3.

Ed è lo stesso Jordan a concedere il bis al 46′ con una meta che rischia di spezzare le gambe a dei Chiefs che hanno provato a marcare, ma si sono scontrati contro la difesa dei padroni di casa, la mira non perfetta di McKenzie e un maltempo che rende il gioco spezzettato e quasi esclusivamente portato avanti dalla mischia. Ma quando il match sembra chiuso, cioè quando al 61′ Mo’unga allunga sul 18-3 dalla piazzola, ecco che i ragazzi di Hamilton rialzano la testa. Al 64′ è Sean Wainui ad andare in meta, con McKenzie che trasforma, e al 71′ è lo stesso McKenzie a segnare dalla piazzola per il -5, sotto il break. Ma, come detto, lo sforzo finale non paga, i Crusaders si impongono 18-13 e fanno due su due.

Foto: LaPresse