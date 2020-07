Rugby, Nuova Zelanda: i Crusaders sono imbattibili. Sconfitti i Blues

Non si fermano i Crusaders di Christchurch e nella quinta giornata del Super Rugby Aotearoa si impongono contro gli Auckland Blues e staccano i diretti avversari in classifica. Nell’altro match di giornata successo per gli Hurricanes, che battono gli Highlanders e li superano al terzo posto in classifica.

È una vittoria in rimonta quella dei Crusaders, che soffrono un’ora prima di avere la meglio sui Blues. Servono 10 minuti alla squadra di Auckland per marcare i primi punti con la meta di Mark Telea, trasformata da Otere Black. I padroni di casa rispondono con il piede di Richie Mo’unga con due piazzati che fissano il punteggio del primo tempo sul 6-7. A inizio ripresa botta e risposta tra Black e Mo’unga al piede, poi al 55’ è Reiko Ioane a marcare la seconda meta per i Blues che vanno sul +6. A questo punto, però, i Crusaders cambiano ritmo. Al 61’ va in meta Mitchell Drummond e Mo’unga trasforma per il primo vantaggio dei ragazzi di Christchurch. Al 67’ Mo’unga allunga dalla piazzola, ma match definitivamente chiuso al 77’ con la meta di Will Jordan che fissa il punteggio sul 26-15 finale.

Bastano, invece, poco meno di 50 minuti agli Hurricanes per mettere al sicuro il punteggio e non basta la rimonta finale agli Highlanders per ribaltare il risultato. Dopo una mezz’ora in equilibrio al 28’ è la meta di TJ Perenara a sbloccare il risultato. Il bis lo concede Jacobus Van Wyk al 36’ e si va al riposo sul 12-0. Al 48’, come detto, ancora gli Hurricanes vanno in meta con Devan Flanders. Qui gli Highlanders provano a rialzare la testa. Al 51’ Mitch Hunt accorcia dalla piazzola, poi al 58’ meta di Aaron Smith per il 17-8. Ma gli ospiti non riescono a riaprire il match e trovano gli ultimi tre punti solo a tempo scaduto per il 17-11 finale.

Foto: LaPresse