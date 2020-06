Super Rugby: i Blues non si fermano e fanno tre su tre

Terza vittoria consecutiva per la franchigia di Auckland che soffre, ma alla fine ha la meglio sugli Highlanders alla fine di una sfida avvincente ed equilibrata. Finisce 27-24 per i Blues, ma dopo un ottimo primo tempo i ragazzi di Auckland rischiano grosso ed è la meta di Dalton Papali’i a fare la differenza alla fine.

Come detto, partono forte i Blues e dopo 5 minuti è Caleb Clarke ad andare in meta per il primo vantaggio dei padroni di casa. Rispondono gli Highlanders e all’11’ è la meta di Ash Dixon a rimettere il risultato in parità. Tre minuti dopo i Blues tornano avanti grazie a un calcio piazzato, cui rispondono al 21’ gli ospiti, ma al 23’ ecco la prima meta di Dalton Papali’i e Auckland che inizia l’allungo. Al 28’, infatti, va in meta anche Rieko Ioane e il primo tempo si chiude con i Blues avanti 22-10.

Ma gli Highlanders, ça va sans dire, non sono mai morti. Al 44’ accorcia le distanze Mitch Hunt, che prima segna la meta e poi la trasforma per il -5. Le cose si mettono ancor peggio per Auckland al 52’, quando Rieko Ioane riceve un cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica per 10 minuti. 60 secondi e gli ospiti colpiscono. Meta di Shannon Frizell, trasformazione di Hunt e per la prima volta nel match gli Highlanders sono avanti, 22-24, con un parziale di 14-0.

Gli ospiti, però, non concretizzano la superiorità numerica e al 58’, con un uomo in più in campo, subiscono la seconda – decisiva – marcatura di Dalton Papali’i che riporta i Blues avanti 27-24. Finale convulso, le aperture cercano di cambiare le sorti dei match con due drop sbagliati e, così, alla fine è Auckland a vincere e restare imbattuta.

