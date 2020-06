Sorteggio Champions League: data, programma, orario. Atalanta già qualificata ai quarti: possibile derby con la Juventus

Venerdì 10 luglio (ore 12.00) si svolgerà il sorteggio della Champions League 2020. La massima competizione europea di calcio deve ancora vivere le sue fasi conclusive, rinviate ad agosto a causa della pandemia. L’urna di Nyon decreterà quali saranno gli accoppiamenti per i quarti di finale e per le semifinali, in programma ad agosto a Lisbona (Portogallo): sarà infatti la capitale lusitana a ospitare la Final Eight del torneo, partite secche a eliminazione diretta fino all’atto conclusivo e all’assegnazione del prestigioso trofeo. Restano però ancora da disputare alcuni incontri di ritorno degli ottavi di finale (7-8 agosto), che vedono coinvolte anche Juventus e Napoli: i bianconeri ospiteranno il Lione e dovranno ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata all’andata, i partenopei saranno invece impegnati in trasferta col Barcellona dopo il pareggio per 1-1 del San Paolo.

L’Atalanta è invece già qualificata ai quarti di finale (12-15 agosto) dopo aver eliminato il Valencia prima del lockdown e aspetta di conoscere il proprio avversario, ci potrebbe anche essere un derby con un’altra squadra italiana visto che il sorteggio sarà totalmente libero: non saranno previsti paletti di sorta, l’estrazione non avrà alcun limite. Già certe di disputare i quarti di finale sono anche Atletico Madrid, Lipsia e Paris-Saint Germain mentre gli altri ottavi di finale che devono ancora disputarsi sono Manchester City-Real Madrid (2-1 all’andata) e Bayern Monaco-Chelsea (3-0 all’andata). Arrivati a questo punto della competizione tutte le squadre sono meritevoli ma indubbiamente Atalanta e Lipsia sono quelle più appetibili per tutte le altre corazzate sulla strada che porta verso le semifinali (18-19 agosto) e la Finale in programma il 23 agosto.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del sorteggio della Champions League 2020: si devono definire gli accoppiamenti di quarti di final e semifinali, tutti in gara secca a Lisbona durante il mese di agosto. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, su Eurosport e sui canali Mediaset; in diretta streaming su Sky Go, su Eurosport Player, su Mediaset Play; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 10 LUGLIO:

12.00 Sorteggio Champions League 2020 (quarti di finale e semifinali)

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e sui canali Mediaset (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming su Sky Go e su Mediaset Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CHAMPIONS LEAGUE 2020: SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE

Atalanta

Atletico Madrid

Lipsia

Paris Saint-Germain

Vincente: Juventus-Lione (0-1 all’andata)

Vincente: Barcellona-Napoli (1-1 all’andata)

Vincente: Manchester City-Real Madrid (2-1 all’andata)

Vincente: Bayern Monaco-Chelsea (3-0 all’andata)

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: TUTTE LE DATE E IL PROGRAMMA

Sorteggio: 10 luglio (a Nyon)

Ottavi di finale: 7-8 agosto (sedi da definire)

Quarti di finale: 12-15 agosto (a Lisbona)

Semifinali: 18-19 agosto (a Lisbona)

Finale: 23 agosto (a Lisbona)

