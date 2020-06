Sci di fondo, frattura del capitello radiale del gomito sinistro per Greta Laurent

Brutte notizie per la Nazionale di sci di fondo, che si sta allenando sulle nevi del Passo dello Stelvio. L’azzurra Greta Laurent, infatti, è rimasta vittima di una caduta nel corso di questa fase di preparazione, procurandosi la frattura del capitello radiale del gomito sinistro. Laurent, portata all’ospedale di Sondalo, si è sottoposta ai controlli del caso, che purtroppo hanno evidenziato la lesione citata. Nella giornata di oggi sarà a Milano dove sarà sottoposta a una TAC, in modo che poi la commissione medica della FISI potrà valutare come procedere con il trattamento riabilitativo dell’atleta.

Foto: LaPresse