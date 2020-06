Pattinaggio artistico, ecco gli Skating Awards: l’11 luglio la rassegna online

La tanto annunciata novità prevista per la stagione 2019-2020 ha finalmente una data certa. Gli ISU Skating Awards, l’evento di Gala di pattinaggio artistico inizialmente pianificato nella coda dei Mondiali di Montrèal (Canada) poi non disputati a causa dell’emergenza Covid-19, si svolgerà in modalità online nella giornata di sabato 11 luglio a partire dalle ore 16:00 italiane sul canale YouTube “SkatingISU”.

Secondo gli organizzatori la rassegna, una sorta di “notte degli Oscar” del pattinaggio, sarà una buona occasione per celebrare la disciplina colpita, come il resto degli sport, dalla pandemia. I premi saranno divisi in sei categorie: miglior pattinatore, miglior costume di gara, programma più intrattenente, miglior pattinatore emergente, miglior coreografo e miglior allenatore. Verrà inoltre consegnato un premio alla carriera.

Considerate le votazioni che il pubblico, i media, e i membri ISU hanno espresso nei mesi scorsi, saranno annunciate presto tre nomination per ciascuna categoria, da cui verrà selezionato il vincitore da una giuria composta da personalità immortali e storiche come il canadese Eric Radford (bronzo a PyeongChang 2018 nella specialità delle coppie d’artistico), la cinese Lu Chen (Campionessa Mondiale nel 1995), la giapponese Miki Ando (Due volte Campionessa Mondiale nel 2007 e nel 2011 nonché prima donna ad atterrare in gara un salto quadruplo), la francese Surya Bonaly (cinque volte Campionessa d’Europa), la russa Tatiana Navka (oro a Torino 2006 nella specialità della danza) e lo statunitense Todd Eldredge (Campione Mondiale nel 1988).

IL TRAILER DEGLI ISU SKATING AWARDS 2020

Foto: International Skating Union