Sci alpino, tecnico della Fisi sottoposto a tampone. Situazione sotto controllo allo Stelvio

Tramite un comunicato la Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato la positività al test sierologico per il Covid-19 di un membro dello staff tecnico azzurro presente allo Stelvio per il raduno della Nazionale di sci alpino tricolore. Grazie ad una rigida applicazione del protocollo sanitario, il tecnico è stato portato all’ospedale di Sondalo subito dopo aver mostrato alcuni deboli sintomi influenzali sul ghiacciaio per sottoporsi al test, risultato poi positivo.

Di conseguenza l’ATS di Sondrio si è adoperata effettuando un tampone al tecnico e a tutti coloro che si trovano in questi giorni all’hotel Livrio. Quest’oggi, inoltre, si è attivata anche l’ATS di Bolzano per effettuare a sua volta un tampone alle persone coinvolte. La situazione è comunque sotto controllo e costantemente monitorata dalla Commissione medica FISI in modo da isolare immediatamente eventuali casi di positività al Coronavirus. Il tecnico al momento sta bene e gli accertamenti medici a cui si è sottoposto non hanno evidenziato ulteriori sintomi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero 180 le persone (tra atleti, tecnici, addetti ai lavori) bloccate in hotel per due giorni e sottoposte a tampone. In base ai risultati dei test si capirà se scatterà o meno la quarantena collettiva.

