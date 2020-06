Sci alpino, sempre più atleti si schierano contro lo spostamento dei Mondiali di Cortina al 2022

La prossima settimana, la FIS dovrà decidere in merito all’eventuale rinvio al 2022 dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo, in calendario dall’8 al 21 febbraio 2021. Infatti, lo scorso 24 maggio, il presidente del CONI Giovanni Malagò aveva annunciato che l’Italia, temendo una possibile seconda ondata di Covid-19 in autunno, aveva deciso di chiedere lo spostamento della manifestazione al 2022, suggerendo di recuperarla subito dopo i Giochi Olimpici Invernali di Pechino. La Federazione internazionale si è presa diverse settimane prima di annunciare la propria decisione in merito.

Nel frattempo, gli atleti stanno facendo capire che l’idea di un eventuale spostamento di un anno dei Mondiali di Cortina non li entusiasma. Sia perché questo significherebbe avere una seconda stagione consecutiva priva di grandi eventi, sia perché il 2021-2022 rischia di risultare ingolfato dal doppio appuntamento. Dopo Kjetil Jansrud, che nelle scorse settimane aveva fatto intendere come a suo modo di vedere la richiesta dell’Italia fosse una mera mossa politica atta a mettere pressione sulla FIS per ottenere garanzie di carattere finanziario, negli ultimi giorni si sono fatte sentire anche Viktoria Rebensburg e Nicole Schmidhofer.

Loading...

Loading...

La tedesca, in piena fase di recupero dopo il brutto incidente di Garmisch-Partenkirchen, ha dichiarato a skiweltcup.tv che a suo modo di vedere “si tratterebbe di una sfida estrema. Due grandi eventi nello stesso inverno sono una situazione borderline, anzi a mio modo di vedere sarebbe inimmaginabile. Disputare le due manifestazioni una dopo l’altra sarebbe un danno per entrambe, poiché verrebbero svalutate”.

L’austriaca è stata invece decisamente meno diplomatica, affermando in un’intervista riportata da laola1.at che “ragionando da sciatrice, è inconcepibile dare supporto a un piano del genere. Chi ha lanciato la proposta non ha idea di quale stress fisico e psicologico comporterebbe”.

Insomma, se la voce degli atleti contasse qualcosa, l’ipotesi di rinviare i Mondiali di Cortina d’Ampezzo al 2022 verrebbe cassata all’istante. Si vedrà se, invece, tale eventualità diventerà reale. Per scoprirlo sarà necessario aspettare ancora una decina di giorni.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse