Sci alpino: le azzurre si allenano in slalom parallelo e gigante allo Stelvio

Continuano gli allenamenti della nazionale femminile di sci alpino. Le azzurre sono ormai da molte settimane in raduno sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio e continueranno la preparazione fino al 30 giugno. Purtroppo l’innalzamento delle temperature ha creato qualche problema allo staff tecnico, con la condizione della neve che cambia davvero in modo molto repentino.

Una giornata comunque importante per le big azzurre, che sono state protagoniste di un allenamento molto proficuo in slalom parallelo. Una specialità che l’Italia non ha mai amato particolarmente, ma Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia stanno migliorando il loro feeling con questa disciplina, che assegna punti importanti in ottica classifica di Coppa del Mondo.

Insieme alle tre regine dello sci azzurro, hanno lavoro sullo slalom parallelo anche Lara Della Mea, Martina Peterlini e Marta Rossetti. Allo Stelvio sono presenti anche tante altre azzurre, che sono state impegnate in allenamenti di gigante: Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Verena Gasslitter, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano.

Foto: LaPresse