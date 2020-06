Rugby, Top 12: Brunel torna in Italia e va a Reggio Emilia

Torna in Italia, a sorpresa, Jacques Brunel, l’ex ct proprio degli azzurri e della Francia. Il tecnico transalpino, infatti, sarà consulente tecnico del Valorugby, club di Reggio Emilia che milita nel massimo campionato italiano e che da un paio d’anni non nasconde le sue mire d’altissima classifica. L’ex ct di Italia e Francia porterà la propria esperienza di alto livello, con Brunel che ha iniziato il lavoro già da qualche settimana con breefing in videoconferenza con Roberto Manghi e con i suoi assistenti (trai i quali anche il vice Williami Vaki, che é legato all’allenatore transalpino dai tempi in cui giocò in Francia).

Nel pomeriggio di ieri, domenica 27 giugno, Jacques Brunel è arrivato a Reggio per incontrare prima lo staff e poi la squadra nella sala civica di Elettric 80. Un primo incontro per gettare le basi tecnico-strategiche della prossima stagione sportiva. Nato a Courrensan nel 1954, Brunel ha giocato nel ruolo di estremo legando la sua carriera da giocatore a tre importanti club francesi: Grenoble, Carcassone e, in particolare, Auch con il quale ha giocato 12 anni prima di ritirarsi ne 1988 e cominciare la carriera di allenatore proprio alla guida della squadra bianco-rossa.

Nel 1995 diventa primo allenatore del Colomiers con cui conquista nel 1998 la Challenge Cup, trofeo rivinto due anni dopo (2000) alla guida del Pau. I successi nei club gli valgono la chiamata dalla Federazione francese, e nel 2001 Brunel entra a far parte dello staff tecnico dei Blues come collaboratore del ct Bernard Laporte. Resta in nazionale sei anni fa prima di assumere la guida del Perpignan nel 2007 conducendo il club alla conquista del titolo francese nel 2008-2009. Nel 2011 arriva la chiamata dall’Italia per succedere a Nick Mallet alla guida degli azzurri.

Nel 2013 ottiene il miglior risultato di sempre della nazionale italiana nel Sei Nazioni conquistando il quarto posto grazie a due vittorie di prestigio contro Francia e Irlanda. Due le vittorie azzurre anche nella Coppa del Mondo del 2015 contro Canada e Romania che valsero agli azzurri la conquista del posto in Coppa del Mondo anche per il 2019 in Giappone. È tuttora il commissario tecnico azzurro con più partite all’attivo (50, 25 delle quali al Sei Nazioni, 4 in Coppa del Mondo, 21 amichevoli) e un saldo di 11 vittorie e 39 sconfitte.

Nel 2016 torna ad allenare in un club come tecnico degli “avanti” nel Bordeaux Begles diventandone allenatore-capo l’anno successivo. Nel 2017 viene chiamato a guidare la nazionale francese con cui conquista due quarti posti al Sei Nazioni (2018 e 2019) e i quarti di finale alla Coppa del Mondo in Giappone al termine della quale, Brunel lascia l’incarico. Ora, di nuovo in Italia, nel progetto Valorugby Emilia.

