Rugby, decise le date per le fasi finali di Challenge Cup 2020 e Champions Cup 2020

L’EPCR ha comunicato le nuove date per la conclusione delle Coppe europee di rugby, che al momento dello stop per il Coronavirus avevano visto concludersi la fase a gironi ed erano in attesa di disputare i quarti di finale. Champions Cup e Challenge Cup 2020 riprenderanno nel fine settimana dal 18 al 20 settembre.

Le semifinali si disputeranno tra il 25 ed il 27 settembre, mentre le finali sono state confermate a Marsiglia, in Francia: il 16 ottobre atto conclusivo della Challenge Cup, il 17 ottobre ultima recita della Champions Cup. Di seguito gli accoppiamenti dei quarti di finale delle due competizioni.

Loading...

Loading...

Champions Cup 2019-2020

Quarti di finale 18-20 settembre

Exeter-Northampton

Clermont-Racing 92

Leinster-Saracens

Tolosa-Ulster

Semifinali 25-27 settembre

Finale 17 ottobre

Challenge Cup 2019-2020

Quarti di finale 18-20 settembre

Tolone-Scarlets

Leicester-Castres

Bordeaux-Edimburgo

Bristol-Dragons

Semifinali 25-27 settembre

Finale 16 ottobre

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse