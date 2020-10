Rugby, Challenge Cup 2020: Bristol-Tolone 32-19. La seconda coppa europea va in Inghilterra

Si è conclusa la seconda delle Coppe Europee di rugby: la Challenge Cup ha visto andare in scena la finale ad Aix en Provence, in Francia, allo Stade Maurice David: di fronte c’erano gli inglesi del Bristol ed i transalpini del Tolone, ed a spuntarla, con una gran ripresa, sono stati i britannici, per 32-19.

Nel primo tempo partono benissimo gli inglesi, con la meta al 1′ di Randall, trasformata da Sheedy, che al 4′ fissa lo score sul 10-0 con un piazzato. Dopo la scoppola iniziale, arriva la riscossa dei francesi, con la meta al 12′ di Heem trasformata da Carbonel, il quale dalla piazzola porta avanti i transalpini prima dell’intervallo con tre piazzati al 21′, al 35′ ed al 40′ per il 10-16 con cui si va al riposo.

Loading...

Loading...

Nella ripresa botta e risposta dalla piazzola tra Sheedy e Carbonel tra il 47′ ed il 53′, poi i britannici mettono a segno la rimonta che vale il trofeo: Sheedy sigla altri quattro piazzati al 55′, al 59′ al 74′ ed al 79′, inframmezzati al 60′ dalla meta di Randall, trasformata ancora da Sheedy, per il 32-19 che vale il successo per Bristol.

Challenge Cup 2019-2020

Finale 16 ottobre

Bristol-Tolone 32-19

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS Massimiliano Carnabuci