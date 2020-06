Rugby, Australia: Kurtley Beale lascia i Waratahs e vola in Francia

È diviso tra Francia e Australia il futuro di Kurtley Beale, stella dei Wallabies e uno dei trequarti più talentuosi degli ultimi anni. L’estremo australiano, infatti, ha firmato un contratto che lo legherà per i prossimi due anni al Racing 92 di Parigi. Prima, però, tutti si aspettavano che vestisse ancora una volta la maglia dei Waratahs – la franchigia per cui ha giocato tutta la carriera – nel nuovo torneo che partirà a breve in Patria, il Super Rugby AU.

Ieri, invece, l’annuncio che l’utility back non sarà in campo il prossimo 3 luglio, prima giornata del nuovo torneo, e che non vestirà più la maglia dei Tahs. Il giocatore, infatti, ha rescisso il contratto che lo legava alla franchigia e ha deciso di iniziare fin da subito a prepararsi alla nuova avventura in Francia. Lascia i Waratahs dopo 11 stagioni e 148 presenze con la franchigia di Sydney, mentre in nazionale Beale ha accumulato 92 presenze, marcando 156 punti e conquistando un argento e un bronzo ai Mondiali.

31 anni, originario proprio di Sydney, Beale tuttavia non dice addio alla nazionale. Le regole dei Wallabies, infatti, permettono ai giocatori d’esperienza che giocano all’estero di venire comunque convocati per la selezione. “Non è certamente un momento facile per lasciare, ma sento che è arrivato il tempo giusto per cogliere l’opportunità di andare all’estero. Auguro a tutti il meglio e spero che i ragazzi che faranno parte dei Waratahs nei prossimi anni portino avanti la tradizione della squadra” le sue parole.

Foto: LaPresse