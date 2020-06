PGA Tour Golf, Rocket Mortgage Classic 2020: programma, orari, tv, streaming

La stagione del grande golf è ufficialmente ripartita ormai da tre settimane con tra tornei che solitamente potevano contare su un field di media caratura che hanno beneficiato della situazione per arricchirsi di star provenienti da tutto il mondo e desiderose di riprendere la confidenza con i propri colpi. Questa settimana lo spettacolo del grande golf del PGA Tour sarà di scena al Detroit Golf Club dell’omonima città del Michigan (USA) con il Rocket Mortgage Classic 2020.

La qualità dei partenti sarà qui decisamente inferiore rispetto a quanto visto nel post covid-19, visto che è il momento di rifiatare per cinque dei primi sei giocatori dell’ordine di merito mondiale, con unica eccezione fatta per Webb Simpson che è certamente un golfista in uno stato eccellente di forma ma resta indubbiamente un gradino sotto in quanto a popolarità rispetto a stelle del calibro di Rory McIlroy, John Rahm, Dustin Johnson, Justin Thomas e Brooks Koepka che è stato colpito dalla positività del suo caddie prima del Travelers. Tra i partenti favoriti per il successo dunque possiamo annoverare Rickie Fowler, Bubba Watson, Brendon Todd, Patrick Reed e Bryson DeChambeau.

Loading...

Loading...

Il primo round del Rocket Mortage Classic 2020 comincerà la mattinata di giovedì 5 luglio ma la copertura televisiva sarà garantita in USA da The Golf Channel soltanto per i gruppi del pomeriggio a partire dalle 15:00. In Italia invece come sempre sarà Golf TV a fornire la diretta dell’evento, piattaforma in abbonamento che permette di gustarsi davvero ogni colpo dei migliori tour del golf mondiale.

PROGRAMMA ROCKET MORTAGE CLASSIC 2020

Giovedì 2 – Domenica 5 luglio a partire dalle dalle 13:00 (ora italiana) – GOLF TV

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOLF

michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: shutterstock