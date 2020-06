Pattinaggio artistico, svelate le nomination per gli ISU Skating Awards: Hanyu sfida Chen. Lotta tra titani tra gli allenatori

A meno di venti giorni dall’inizio dell’evento la Federazione Internazionale ha finalmente svelato le nomination per gli ISU Skating Awards, la cosiddetta “Notte degli oscar” del pattinaggio artistico, novità che avrebbe dovuto svolgersi in occasione del Gala dei Mondiali di Montrèal (Canada), mai disputati per via dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

Nel corso della rassegna che sarà presentata l’11 luglio su Youtube alle ore 16:00 italiane da Tanith e Charlie White (rispettivamente argento a Torino 2006 e oro a Sochi 2014 nella specialità della danza) assisteremo all’elezione di un vincitore per ben cinque categorie: per la sezione “Miglior pattinatore della stagione“ Yuzuru Hanyu si sfiderà con il nemico di sempre Nathan Chen e con i danzatori Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron.

L’alieno è rientrato anche nella rosa del “Miglior costume di gara“ con il body del programma libero presentato alle Finali Grand Prix di Torino, pattinato sul tributo a Evgenii Plushenko e Vaslav Nijinsky “Origin“. Saranno della partita anche Anna Shcherbakova, che ha fatto del suo cambio di costume nel corso del libero un delizioso plus alle sue performance, e Madison Chock-Evan Bates, i quali hanno catturato l’attenzione con il loro bellissimo look egiziano sfoggiato per la free dance.

Avvincente anche la sfida per il “Programma più intrattenente“, dove a contendersi la vittoria ci saranno il francese Kevin Aymoz, in lizza con lo short program (“The question of u” di Prince), la russa Evgenia Medvedeva con il libero (“Memorie di una geisha“), e nuovamente Papadakis-Cizeron con il contestato segmento più breve interpretato sulle musiche di “Fame“. Alena Kostornaia e Anna Shcherbakova affronteranno invece la sudcoreana Young You per il premio “Miglior pattinatore esordiente“, ovviamente in campo Senior.

Curiosità per la sfida dei coreografi, dove se la vedranno Shae-Lynn Bourne, Marie France Dubreuil e Lori Nichol. Battaglia tra titani infine per il premio “Miglior allenatore“, dove saranno ai nastri di partenza Rafael Arutyunyan (tecnico di Nathan Chen), Eteri Tutberidze (allenatrice di Alena Kostornaia, Anna Shcherbakova e Kamila Valieva) e Brian Orser (coach di Yuzuru Hanyu ed Evgenia Medvedeva).

Non pervenute, stranamente, le coppie d’artistico, fattore che onestamente toglie un po’ di lustro a una kermesse molto contrastata da pubblico e addetti ai lavori già dai primi annunci, e ancora più indebolita dalla modalità di svolgimento online.

LE NOMINATION PER GLI ISU SKATING AWARDS

Miglior pattinatore

Yuzuru Hanyu (Giappone)

Nathan Chen (Stati Uniti)

Gabriella Papadakis-Guilleume Cizeron (Francia)

Miglior costume di gara

Yuzuru Hanyu (Giappone), libero Finali Grand Prix Torino

Anna Shcherbakova (Russia), libero

Madison Chock-Evan Bates (Stati Uniti), libero

Programma più intrattenente

Kevin Aymoz (Francia), short program

Evgenia Medvedeva (Russia), libero

Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron (Francia), rhythm dance

Miglior pattinatore esordiente in categoria Senior

Alena Kostornaia (Russia)

Anna Shcherbakova (Russia)

Young You (Corea Del Sud)

Miglior coreografo

Shae-Lynn Bourne (Canada)

Marie France Dubreuil (Francia-Canada)

Lori Nichol (Canada)

Miglior allenatore

Rafael Arutyunyan (Stati Uniti)

Eteri Tutberdize (Russia)

Brian Orser (Canada)

Foto: Pier Colombo