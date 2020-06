Pattinaggio artistico: Mikhail Kolyada riparte da Alexei Mishin. Ufficializzato il cambio di allenatore

Ancora grande fermento nel mondo del pattinaggio artistico russo. Dopo quarantottore di rumors la Federazione presieduta da Alexander Gorshkov ha ufficializzato il passaggio di guida tecnica di Mikhail Kolyada, atleta che ha lasciato l’allenatrice storica Valentina Chebotareva per iniziare una nuova avventura con il maestro Alexei Mishin.

Per il pattinatore, medaglia di bronzo ai Mondiali di Milano 2018, si tratterrà a tutti gli effetti di un nuovo inizio. Il nativo di San Pietroburgo è infatti reduce da un periodo molto difficile, dove ha dovuto fronteggiare una sinusite cronaca per la quale si è sottoposto a un intervento chirurgico il 31 ottobre scorso rimanendo per molto tempo lontano dal ghiaccio.

Loading...

Loading...

L’obiettivo di Kolyada con il nuovo coach sarà quello di riconquistare la leadership interna nella specialità del singolo maschile, in questo momento in mano a personalità come quelle di Alexander Samarin e Dmtri Aliev.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse