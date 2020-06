Nuoto, Thomas Ceccon: il rinvio delle Olimpiadi un vantaggio, ma serve trovare un’identità

Thomas Ceccon, questo sconosciuto. Il nuotatore azzurro, plurimedagliato a livello juniores, era atteso dalla prima vera stagione nel nuoto dei grandi, che finora non sempre lo ha promosso negli appuntamenti fin qui disputati. Il 2020 doveva essere l’anno della consacrazione ad alto livello, avendo Ceccon completato con il Mondiale juniores 2019 a Budapest, la sua gloriosa carriera a livello giovanile. Il rinvio delle Olimpiadi causa Covid, però, ha di fatto regalato al nuotatore veneto, eclettico ma ancora non ben deciso sulle gare su cui puntare, un anno in più nella preparazione dei grandi eventi internazionali.

L’atleta allenato da Alberto Burlina sta cercando sempre di più di crescere sotto il profilo dell’attenzione ai dettagli e soprattutto degli allenamenti, avendo davanti a sé dei modelli da cui poter imparare, parlando di professionalità e di dedizione. Il talento acquatico c’è, ma la sensazione è che non si sia ancora riusciti a trovare la vera dimensione di Thomas sul piano della specializzazione, mentre il percorso di maturazione del nuotatore veneto sembra essere arrivato a buon punto.

Per questo motivo, Ceccon avrebbe dedicato tutto il suo 2020 ai 100 dorso e ai 100 stile libero, provando a ottenere la qualificazione olimpica nelle due specialità. Dei segnali confortanti c’erano stati, con tempi di un certo spessore, citando ad esempio il 53″80 nuotato all’Euro Meet 2020 in Lussemburgo, non così distante dal suo primato di 53″37, in una fase di chiara preparazione. Come sappiamo, però, l’annata agonistica ha subito uno stravolgimento “epocale”. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha costretto tutti a interrompere l’attività e perfino i Giochi di Tokyo 2020 sono stati rinviati nel 2021.

In questo senso, per Ceccon potrebbe essere una chance. L’azzurro infatti può contare su un anno in più di affinamento tecnico tale da raggiungere un livello di maturazione superiore. Scopriremo, dunque, se la stagione prossima sarà quella della definitiva esplosione di Thomas Ceccon, in modo da arricchire il roster azzurro di un altro atleta di rilievo internazionale.

Foto Lapresse