Nuoto, Fabrizio Antonelli: “Un sogno allenare Gregorio Paltrinieri. A Roma in agosto il primo test in vista di Tokyo”

E’ trascorso poco più di un mese dall’annuncio choc di Gregorio Paltrinieri che dava l’addio a Ostia e al suo allenatore Stefano Morini per annunciare la nuova avventura romana con Fabrizio Antonelli. Dopo il primo mini ciclo di allenamento il tecnico che allena anche Arianna Bridi e Rachele Bruni fa nella intervista settimanale di Swim2u il punto della situazione sul lavoro intrapreso con Gregorio Paltrinieri.

Un lavoro al buio inizialmente perchè, a causa delle tante cancellazioni di eventi dovute al coronavirus, non si conoscevano gli obiettivi stagionali che poi sono diventati i campionati italiani in piscina ed acque libere in programma tra Roma e Piombino ad agosto. “Sarà un test importante per le Olimpiadi – ha dichiarato Antonelli – visto che anche a Tokyo avremo prima la vasca e poi, dopo qualche giorno, le acque libere. Inizieremo a capire come reagisce Gregorio alle nuove sollecitazioni“.

I primi incontri, il connubio, i primi allenamenti, il rapporto con Arianna Bridi e Rachele Bruni, le nuove compagne di lavoro di Greg, timori, speranze, certezze e sogni: di tutto questo si parla con Fabrizio Antonelli nella intervista realizzata per OA Sport da Giandomenico Tiseo ed Enrico Spada che si può vedere qui sotto.

INTERVISTA A FABRIZIO ANTONELLI





