MotoGP, Andrea Dovizioso dimesso dall’ospedale: tra 10 giorni in moto, poi il GP di Spagna

Andrea Dovizioso è stato dimesso dall’ospedale di Modena dove nella serata di ieri è stato operato alla clavicola sinistra, fratturatasi durante una gara regionale di motocross. Il centauro della Ducati ha lasciato la struttura dopo una notte di riposo e ha già incominciato il recupero fisico con l’obiettivo di farsi trovare pronto per il GP di Spagna, gara d’apertura del Mondiale MotoGP in programma a Jerez de la Frontera nel weekend del 17-19 luglio (il 15 luglio ci sarà una giornata di test, sempre sul tracciato andaluso, per ritrovare il feeling con la moto).

Il professor Giuseppe Porcellini, specialista di fama mondiale che ha operato il pilota forlivese, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: “L’unica soluzione era di operare perché non si sarebbe mai saldata da sola visto il punto di frattura. L’osso impiegherà circa due mesi a saldarsi, ma abbiamo applicato una placca con sei viti, che adesso gli permetterà di tornare ad allenarsi e gareggiare”. Oggi pomeriggio è prevista una nuova visita, come riporta la rosea tra una decina di giorni Andrea Dovizioso dovrebbe tornare in moto e avvicinarsi così al primo appuntamento di questa tormentata stagione.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo