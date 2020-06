MotoGP, Andrea Dovizioso operato alla clavicola. Il medico: “Credo che ce la farà per Jerez”

Andrea Dovizioso si è sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola sinistra, fratturata ieri durante una gara del campionato regionale romagnolo di motocross. L’operazione è perfettamente riuscita e così il centauro della Ducati può iniziare il recupero in vista dell’inizio del Mondiale MotoGP, in programma nel weekend del 17-19 luglio col GP di Spagna a Jerez de la Frontera.

Il professor Giuseppe Porcellini ha inserito una placca metallica per stabilizzare la frattura, l’intervento è stato concordato proprio per accorciare il recupero in vista della ripresa del campionato dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Il Dovi tornerà ad allenarsi nell’arco di pochi giorni e proverà a farsi trovare pronto per la gara in terra iberica. Lo stesso Porcellini ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Il paziente è arrivato con una frattura della clavicola, dell’esterno sternale, quindi un pochettino più complicata. L’abbiamo ridotta, inserendo una placca per stabilizzare, e adesso ci sarà un veloce lavoro per tornare in moto. Dal punto di vista clinico, le condizioni sono ottime. Con Fabrizio Borra, che è il suo fisioterapista, avevamo già preparato tutto un ciclo di fisioterapia mirato a riportarlo al meglio sulla moto“.

Sulla possibilità di vedere Dovizioso in sella alla sua Ducati a Jerez: “Ci proviamo, la medicina non è una scienza esatta, però l’altra volta in 21 giorni è tornato a gareggiare. Dal punto di vista muscolare ce la farà, i motociclisti poi hanno qualcosina in più, sopportano meglio il dolore, quindi io credo che ce la farà“.

Foto: Valerio Origo