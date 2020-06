Milan-Roma: programma, orario, tv, su che canale vederla, probabili formazioni

Il calcio nel Bel Paese ha visto ripartire la Serie A: il massimo campionato italiano nel fine settimana vedrà completarsi il programma della 28ma giornata, nona di ritorno. Il primo dei match di domenica 28 giugno, previsto alle ore 17.15, sarà quello tra Milan e Roma. Moduli speculari: entrambe le squadre si schiereranno con il 4-2-3-1.

La gara tra Milan e Roma si giocherà domenica 24 giugno. Il match della 28ma giornata della Serie A inizierà alle ore 17.15. La partita sarà visibile in tv in abbonamento su DAZN1, ed in streaming in abbonamento su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

PROGRAMMA MILAN-ROMA

Domenica 28 giugno, ore 17.15

Milan-Roma

Diretta tv su DAZN1

Diretta streaming su DAZN

Diretta live testuale su OA Sport

