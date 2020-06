Messaggio per Zanardi durante Lazio-Fiorentina: “Forza Alex”

Un bel gesto quello allo Stadio Olimpico di Roma prima dell’inizio di Lazio-Fiorentina, sfida di cartello di quest’oggi e valida per il 28° turno del campionato di calcio di Serie A. Nello spazio solitamente riservato alla pubblicità, lato Tribuna Tevere, è arrivato un messaggio di incoraggiamento (“Forza Alex”) per Alex Zanardi, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del policlinico “Santa Maria alle Scotte” di Siena.

Il campione nostrano, vittima di un incidente venerdì 19 giugno, perdendo il controllo della propria handbike e schiantandosi contro un camion in direzione opposto alla sua, dopo l’ottava notte versa nelle medesime condizioni secondo le ultime informazioni che filtrano. Un segnale di vicinanza nei confronti dell’emiliano, la cui storia ha coinvolto tutti in un periodo molto complicato per la pandemia, ricordando anche che la sfida di stasera tra le due compagini si sta disputando senza pubblico.

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse