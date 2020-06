LIVE Musetti-Bortolotti 6-4 6-4, Campionati Italiani tennis in DIRETTA: il giovane di Carrara va ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BORTOLOTTI

LA CRONACA DI MUSETTI-BORTOLOTTI

6-4 6-4 MATCH MUSETTI: è dunque il giovane, classe 2002, di Carrara, a qualificarsi per i quarti di finale di questi Campionati Italiani Assoluti in corso di svolgimento a Todi. Anche l’ultimo punto è una prima vincente. Il suo avversario potrebbe essere Lorenzo Sonego, il cui match con Federico Arnaboldi è in corso di svolgimento.

40-15 DUE MATCH POINT MUSETTI: altra buona prima esterna.

30-15 Prima vincente di Musetti.

15-15 Musetti si ritrova aggredito da Bortolotti sulla seconda, cerca il passante incrociato di dritto, ma invano.

15-0 Bortolotti prende un paio di dritti di Musetti in difesa, poi però spedisce lungo il rovescio.

5-4 Musetti, seconda esterna coraggiosissima di Bortolotti, che trova la riga e poi chiude a rete con il rovescio. Il carrarese servirà però ora per il match.

40-30 Prende campo Bortolotti e poi chiude con lo smash in sicurezza.

30-30 Buona prima esterna di Bortolotti.

15-30 Splendida palla corta di Bortolotti! Molto intelligente anche la costruzione della stessa, di rovescio, tenendo lontano Musetti.

0-30 Risposta di dritto molto profonda di Musetti, che sorprende Bortolotti, il quale non riesce a organizzarsi in tempo con il rovescio, largo.

0-15 Musetti chiama a rete Bortolotti, poi gli spedisce addosso un rovescio non controllabile.

5-3 Musetti, si spengono in rete le speranze di arrivare alla parità in questo game di Bortolotti, che dovrà ora servire per rimanere nel match.

Vantaggio Musetti, rovescio lungo di Bortolotti sulla spinta del carrarese.

40-40, 2a parità: servizio e volée per Musetti ad annullare la palla break.

Vantaggio Bortolotti, PALLA BREAK: ancora un errore con il dritto di Musetti, che lo mette lungo.

40-40 Altro gratuito di Musetti con il dritto, spinto esageratamente e messo lungo.

40-30 Bortolotti prende la via della rete, Musetti cerca di giocare il rovescio per passarlo, ma gli esce di metri.

40-15 Musetti si ritrova sorpreso dalla risposta molto profonda di dritto di Bortolotti e sbaglia in arretramento.

40-0 Seconda carica di Musetti che Bortolotti non riesce a leggere.

30-0 Servizio e volée di Musetti, lo schema gli porta bene.

15-0 Rovescio lungolinea vincente di Musetti che si stampa sulla riga.

4-3 Musetti, dritto del carrarese che finisce lungo. Non ha avuto reali occasioni di arrivare a palla del 5-2, però, perché Bortolotti è stato bravo a non concedergliene la possibilità.

Vantaggio Bortolotti, Musetti si apre perfettamente il campo, ma al momento di chiudere con il lungolinea di rovescio lo sbaglia in larghezza.

40-40, 2a parità: scambio thriller a rete! I due sono vicinissimi, alla fine è Bortolotti a non controllare e a urlare un “no” che risuona almeno per altri due km più in là.

Vantaggio Bortolotti, Musetti colpisce il dritto spedendolo lungo di due metri.

40-40 Scambio impreziosito da un trick shot di Musetti con il rovescio, un colpo ad altissima spettacolarità che gira l’inerzia e gli consente di chiudere con un preciso dritto che va a stamparsi sulla riga.

40-30 CHE SCAMBIO! Si salva Bortolotti, uscendo da una situazione di punteggio molto pericolosa spingendo con il dritto e disegnando delle buone traiettorie per non concedere spazio a Musetti.

30-30 Trova la gran risposta con il rovescio Musetti, si stampa direttamente sulla riga.

30-15 Dritto in corsa di Musetti in rete.

15-15 Prende subito la rete Bortolotti in uscita dal servizio, Musetti arriva sulla volée bassa di dritto, ma non riesce a giocarla bene lasciando morire la palla in rete.

0-15 Dritto che finisce steccato da Bortolotti nello scambio.

4-2 Musetti, efficace prima del carrarese che tiene il servizio.

40-15 Dritto a metà rete di Bortolotti.

30-15 Musetti sbaglia il ricamo con lo schema dritto-rovescio vicino alla rete.

30-0 Dritto in rete di Bortolotti nel tentativo di giocarlo in avanzamento.

15-0 Spinge bene con il dritto Musetti, Bortolotti in recupero, lontano dalla riga di fondo, lo spedisce largo.

3-2 Musetti, il carrarese cerca il vincente di rovescio in controbalzo, ma la palla finisce in corridoio.

40-15 Musetti scende a rete, ma Bortolotti gli gioca intelligentemente una palla veloce con il dritto, che il carrarese non riesce a rimandare dall’altra parte.

30-15 Prima centrale di Bortolotti, Musetti non trova la risposta.

15-15 Bortolotti, sostanzialmente, manca l’impatto con la palla in uscita dal servizio.

15-0 Buona prima di Bortolotti.

3-1 Musetti, comanda con il dritto il carrarese e tiene agilmente il servizio.

40-15 Smash di Musetti per concludere uno scambio dominato, scivola Bortolotti (nessun problema).

30-15 Brillante palla corta di Musetti.

15-15 Musetti deve andare a giocare un colpo in più con volée rovesciata per vincere il punto.

0-15 Altro scambio non perfetto di Museti, Bortolotti va detto che non sta mollando dopo il breve attimo di calo.

2-1 Musetti, lungo il dritto del carrarese, che però rimane con un break di vantaggio.

Vantaggio Bortolotti, GRAN SCAMBIO! Nessuno dei due molla un attimo, lo vince il nativo di Guastalla con una brillante palla corta!

40-40 Esce la risposta di Musetti sulla buona prima esterna di Bortolotti, che si carica a voce ben udibile.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: dritto di Bortolotti che finisce a mezza rete in uscita dal servizio.

30-30 Esce il rovescio in arretramento di Bortolotti.

30-15 Dritto appena largo di Bortolotti, lo aveva usato per chiudere in uscita dal servizio.

30-0 Scambio di media lunghezza, non tiene in campo il rovescio Musetti.

15-0 Stecca evidente di rovescio di Musetti.

2-0 Musetti, dritto lungolinea in recupero, e d’attacco, che Bortolotti spedisce appena largo in corridoio.

40-15 Dritto largo di Musetti.

40-0 Risposta lunga di Bortolotti.

30-0 Spinge bene con il dritto Musetti, che ha acquisito un importante grado di fiducia in questi minuti.

15-0 Servizio e dritto di Musetti.

1-0 BREAK MUSETTI: arriva bene il carrarese sulla volée bassa di Bortolotti, il passante di dritto è vincente.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: buona prima di Bortolotti.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: spinge bene il carrarese con il dritto, cominciano a essere tanti gli errori in lunghezza di Bortolotti.

15-30 Errore di Bortolotti.

15-15 Clamoroso numero mancato da Musetti, sarebbe stato lob-tweener vincente.

0-15 Comincia il secondo set con un bel dritto in avanzamento di Musetti che costringe Bortolotti a cercare un difficile, e vano, recupero.

6-4 SET MUSETTI: prima esterna, risposta in rete di Bortolotti e dopo 49 minuti il primo parziale è concluso.

Vantaggio Musetti, SET POINT: servizio e dritto del carrarese.

40-40, 3a parità: prima carica di Musetti, risposta in rete di Bortolotti.

Vantaggio Bortolotti, PALLA BREAK: dritto lungo di Musetti, in difficoltà nell’arretrare nello scambio.

40-40, 2a parità: dritto appena largo di Musetti.

Vantaggio Musetti, SET POINT: prima vincente.

40-40 Spreca malamente il set point Musetti, che vuole giocarlo di fino con la palla corta di rovescio vicino alla rete; il colpo gli esce però abbastanza male da non passare.

40-30 SET POINT MUSETTI: spinge benissimo con il dritto il classe 2002, non resta in campo la difesa di Bortolotti.

30-30 Bortolotti riesce a prendere campo con il dritto e a vincere il punto.

30-15 ANCORA NUMERO DI MUSETTI! Passante di rovescio in recupero per lui.

15-15 Splendida demi-volée in uscita dal servizio di Musetti!

0-15 Musetti non controlla il dritto in uscita dal servizio, che è appena largo.

5-4 Musetti, dritto in rete del carrarese che però servirà per il set al cambio di campo.

40-15 Bortolotti approfitta della non ideale risposta bloccata di rovescio di Musetti per spostarlo e, in due scambi, vincere il punto.

30-15 Terzo doppio fallo di Bortolotti.

30-0 Terzo ace di Bortolotti.

15-0 CHE SCAMBIO! Entrambi a rete, Bortolotti deve faticare parecchio per riuscire a vincere le resistenze di Musetti.

5-3 Musetti, chiude con la chicca il carrarese, che chiama a rete Bortolotti e poi lo passa di rovescio lungolinea.

40-15 Servizio e dritto di Musetti.

30-15 Largo il dritto in recupero di Bortolotti.

15-15 Musetti controlla subito con facilità lo scambio successivo, vincendolo di forza.

0-15 Primo doppio fallo anche di Musetti.

4-3 BREAK MUSETTI: disastro di Bortolotti a rete, dopo aver costruito il punto lo getta via sparando lo smash in corridoio e regalando il break al suo giovane avversario.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: secondo doppio fallo di Bortolotti.

40-40, 4a parità: buona seconda di Bortolotti, Musetti spedisce largo il rovescio incrociato.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: risposta incrociata di dritto profonda e sulla riga, poi chiude con il dritto per guadagnarsi questa chance.

40-40, 3a parità: primo doppio fallo di Bortolotti.

Vantaggio Bortolotti, scambio lungo nel quale prende la rete e obbliga Musetti a cercare un passante di rovescio lungo.

40-40, 2a parità: ottima seconda di Bortolotti, Musetti ci arriva col dritto, ma la palla non supera la rete.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: Bortolotti si trova davanti una buona difesa dell’avversario su servizio e dritto in avanzamento, poi sbaglia nello scambio in lunghezza.

40-40 Entrambi i giocatori sono molto aggressivi in questo punto, è Musetti a vincerlo spedendo il dritto in recupero sulla riga e costringendo Bortolotti a un vano tentativo di organizzarsi.

40-30 Gran dritto in recupero di Musetti! Bortolotti non può far altro che guardare l’incrociato che gli passa davanti.

40-15 Lungo il rovescio difensivo di Bortolotti.

40-0 Comanda fin dalla prima Bortolotti, per poi chiudere con il lungolinea di dritto e lo smash.

30-0 Servizio e dritto di Bortolotti.

15-0 Efficace il servizio verso l’esterno di Bortolotti.

3-3 Secondo ace di Musetti.

40-15 Gran prima esterna di Musetti, che però colpisce malissimo di rovescio nel tentativo di chiudere facendo impennare la palla.

40-0 Brutta palla corta giocata da Musetti di rovescio, che rimane alta, ma Bortolotti ci arriva male e completa il disastro affossando la palla in rete.

30-0 Servizio e dritto di Musetti.

15-0 Dritto in rete di Bortolotti.

2-3 Bortolotti, gran scambio per finire il game! E lo vince il giocatore che, nello stesso, è riuscito a salvare due palle break.

Vantaggio Bortolotti, Musetti cerca di spostare il nativo di Guastalla con il dritto, che però finisce in rete.

40-40 La fortuna assiste Bortolotti,il cui dritto in avanzamento va a finire sul nastro e ricade nel campo di Musetti. Annullate le due palle break.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: questa volta la discesa a rete di Bortolotti è buona, anche nel difendersi, lob di Musetti lungo.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: spettacolare risposta del ragazzo di Carrara! Rovescio incrociato che fulmina Bortolotti mentre questi scende a rete.

15-30 Seconda molto carica e di difficile controllo per Musetti, che infatti non la tiene in campo di rovescio.

0-30 Palla corta altissima di Musetti, ci arriva Bortolotti, che però concede facilmente la palla al suo avversario, che gliela tira abbastanza forte da costringerlo a non controllarla.

0-15 Lungo il dritto di Bortolotti.

2-2 Punto molto bello vinto da Musetti, che prende campo e chiude con la volée alta di rovescio.

40-0 Esce il dritto di Bortolotti, in corridoio.

30-0 Altra buona prima di Musetti.

15-0 Prima profonda e contropiede di dritto vicino alla riga di Musetti.

1-2 Bortolotti, buona prima per lui, che cerca la rete, ma non ne ha bisogno vista la risposta in rete di Musetti.

40-30 Errore in lunghezza di Musetti.

30-30 Musetti insiste con il back di rovescio contro il dritto di Bortolotti, e alla fine ha ragione lui, perché il residente a Peschiera del Garda stecca.

30-15 Risposta di dritto in rete di Musetti.

15-15 Seconda piazzata di Bortolotti per poi giocare il dritto lungolinea e scendere a rete, ma Musetti trova il passante incrociato in recupero sul quale il suo avversario non tira su la palla.

15-0 Ancora una buona prima centrale di Bortolotti.

1-1 Stavolta il dritto di Musetti è potente, e non da tempo a Bortolotti di riposizionarsi dopo la risposta.

40-30 Appena lungo il rovescio di Musetti, che aveva cercato il vincente usando la profondità.

40-15 Primo ace anche per Musetti.

30-15 Musetti spedisce largo il dritto in uscita dal servizio.

30-0 Bortolotti entra in campo per rispondere alla seconda di Musetti, poi si difende molto bene allontanando il giovane di Carrara, però al momento di eseguire la palla corta di dritto la mette in rete.

15-0 Colpisce male Bortolotti la risposta di dritto.

0-1 Bortolotti, servizio estremamente carico al centro, che Musetti ha cercato di raggiungere praticamente in cielo, visto il rimbalzo. Palla lunga.

40-15 Primo ace di Bortolotti.

30-15 Colpisce lungo il rovescio nello scambio Bortolotti, Musetti ha cercato con successo di far sentire il suo sulla diagonale sinistra.

30-0 Bortolotti segue la prima a rete con la volée di dritto, ci arriva male Musetti.

15-0 Risposta lunga di Musetti su una seconda attaccabile di Bortolotti.

Al servizio Bortolotti.

16:54 Si comincia! Nel frattempo Moroni ai quarti dopo aver vinto per 10-7 il super tie-break.

16:52 Si sta concludendo il riscaldamento, quindi tra meno di due minuti assisteremo al via di questo incontro.

16:47 Sono appena entrati in campo i due giocatori per effettuare il riscaldamento.

16:44 Vi comunicheremo appena ci sarà possibile il prossimo ingresso in campo di Musetti e Bortolotti.

16:39 Sul Centrale comincia il super tie-break, mentre resta ancora l’attesa per i due protagonisti del match che vi andremo a raccontare.

16:34 Intanto Moroni vince 6-3 il secondo set contro Brancaccio, e sarà così super tie-break tra i due sul Centrale. Resta invece l’attesa sul Grandstand.

16:31 Ancora attesa per l’ingresso in campo dei due giocatori.

16:26 Si rimane in attesa di comprendere le tempistiche dell’ingresso in campo di Musetti e Bortolotti, per i quali è stato preferito evitare il rischio di un rinvio a domani con annesso doppio impegno.

16:22 Chi vince questa partita affronterà il vincente del match tra Lorenzo Sonego e Federico Arnaboldi, previsto sul Centrale e che non avrà problemi di tempistiche per lo spostamento.

16:17 Andiamo a riepilogare alcuni risultati del torneo maschile di oggi: Andrea Vavassori ha sconfitto Thomas Fabbiano per 7-6(4) 6-4, nella prosecuzione Federico Gaio ha battuto Luciano Darderi per 6-2 3-6 [10-7], e ora Raul Brancaccio ha vinto il primo set per 6-3 contro Gian Marco Moroni, che però è avanti 4-2 nel secondo.

16:13 Cambio di programma per Musetti-Bortolotti: il prolungarsi del programma del Centrale di Todi ha spinto l’organizzazione a spostare l’incontro sul Grandstand, dove dunque il match inizierà in tempi brevi.

Il programma di oggi – Musetti-Cobolli

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno dei Campionati Italiani Assoluti di tennis in corso di svolgimento a Todi che oppone Lorenzo Musetti a Marco Bortolotti.

Musetti, classe 2002 e speranza tra le maggiori del tennis italiano, con all’attivo già un match a livello di tabellone principale ATP (nel 500 di Dubai, contro il russo Andrey Rublev, che si è visto sibilare alle spalle qualche colpo di notevole fattura), ha superato al primo turno Flavio Cobolli, altro giovane particolarmente interessante, con il punteggio di 7-6(3) 6-4. L’incontro ha visto i due giocatori piuttosto imballati per il lungo stop, ma le cose buone si sono viste.

Bortolotti, invece, è un classe 1991 che in carriera ha raggiunto il numero 355 del mondo nella prima metà del 2016, ma ha avuto, e ha tuttora, una migliore classifica in doppio, dove ha sfiorato l’ingresso nei primi 200 del mondo. Nato a Guastalla, ma residente a Peschiera del Garda, ha sconfitto con punteggio praticamente identico a quello di Musetti il qualificato Luca Giacomini (l’unica differenza è il 7-3 del tie-break). Vanta una finale Futures ad Antalya, proprio all’inizio dell’anno.

Il vincitore di questo incontro affronterà uno tra Lorenzo Sonego e Federico Arnaboldi, ed esiste dunque la possibilità di trovarsi di fronte a un derby di nomi tra il carrarese e il torinese, che però ha faticato tantissimo nel primo turno per battere Andrea Pellegrino. Il torneo ha già un protagonista insperato in Giovanni Fonio, partito dalle qualificazioni e arrivato fino ai quarti eliminando, sulla strada, anche Roberto Marcora.

Il match tra Lorenzo Musetti e Marco Bortolotti è programmato come ultimo sul Centrale, e si dovranno dunque attendere almeno le 18:15, con ogni probabilità, prima di vederlo in scena. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

