LIVE Inter-Sampdoria, Serie A 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Sampdoria, recupero della 27ma giornata della Serie A 2020 di calcio. Riflettori accesi a San Siro dopo oltre tre mesi di sosta forzata a causa della pandemia, si torna in campo per disputare una partita non andata in scena proprio prima del lockdown. Si tratta di un incontro cruciale per la classifica generale del campionato: i nerazzurri devono assolutamente vincere per portarsi a sei punti di distacco dalla capolista Juventus e continuare a inseguire lo scudetto nelle ultime sei giornate del torneo; i blucerchiati sono invischiati nella lotta per non retrocedere e hanno un disperato bisogno di punti per avere un po’ più di ossigeno.

I padroni di casa sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Napoli nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, un risultato che non è servito per qualificarsi all’atto conclusivo del torneo poi vinto proprio dai partenopei. I blucerchiati non hanno ancora disputato un incontro da quando si è tornati a giocare dopo la sosta e questo potrebbe fare la differenza visto che i nerazzurri potrebbero essere già entrato in clima partita. Si giocherà rigorosamente a porte chiuse per contenere il contagio, l’Inter non potrà fare affidamento sul sostegno dei proprio tifosi e questo potrebbe essere un vantaggio per la compagine genovese.

L’Inter avrà bisogno dei migliori Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che sono apparsi un po’ appannati in Coppa Italia, ma attenzione soprattutto a Christian Eriksen che è apparso già in ottime condizioni fisiche e che può davvero fare saltare il banco in favore della formazione guidata da Antonio Conte. La Sampdoria di coach Claudio Ranieri si affiderà in particolar modo a Fabio Quagliarella per cercare di mettere in difficoltà degli avversari, servirà una difesa di spessore per contenere i nerazzurri e cercare di sfruttare le ripartenze che l’Inter potrebbe concedere.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Sampdoria, recupero della 27ma giornata della Serie A 2020 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione per azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.45. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse